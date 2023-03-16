Cezayir Meclis Başkanı Kocil, Hamas Lideri Heniyye ile Filistin'deki gelişmeleri görüştü

Cezayir Meclis (Senato) Başkanı Salih Kocil, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Lideri İsmail Heniyye ile Filistin'deki son gelişmeleri ele aldı.

Cezayir Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Kocil, Hamas lideri Heniyye ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamada, Heniyye'nin Kocil ile işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yaşanan son gelişmeleri paylaştığı belirtilerek, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun liderliğinde Cezayir'in Filistin davasına verdiği desteği takdir ettiği aktarıldı.

Heniyye, Hamas'ın Cezayir'de varılan Filistinli gruplar arasındaki bölünmeyi sonlandırmayı hedefleyen Cezayir Bildirisi'ne bağlı olduğuna dikkati çekerek, Filistin halkının meydanlarda olduğunu, işgale karşı direnişin bu halkı birleştirdiğini ve Filistin halkının, bu direnişinin ve devrim mücadelesini yok etme girişimlerine karşı bilinçli olduğunu vurguladı.

Aşırı sağcı İsrail hükümetine ve politikalarına karşı ulusal bir Filistin cephesinin kurulması çağrısı yapan Heniyye, Hamas'ın Cezayir Bildirisinin hayata geçirilmesinin önemine işaret etti.

Öte yandan Cezayir Millet Meclisi Başkanı Kocil ise Filistin davasının Cezayir halkının vicdanında, uluslararası hukuk ve Arap Barış Girişimi gereği başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar canlı kalmaya devam edeceğini vurgulayarak, Cezayir Bildirisi'nin Filistin davası için önemine dikkati çekti.

Kocil, Cezayir halkının Fransız sömürgeciliğine karşı verdiği mücadelede safların birliğinin oynadığı rolü aktararak, parçalanmışlık ve bölünmüşlüğün işgale ve sömürüye hizmet ettiğini kaydetti.

Cezayir Bildirisi

Filistin'deki siyasi bölünmenin sona erdirilmesi için Hamas ve Fetih hareketleri başta olmak üzere 14 grubun temsilcisinin katılımıyla düzenlenen Filistin Diyalog Görüşmeleri, 11 Ekim'de Cezayir'de başlamıştı.

Filistinli grupların temsilcileri, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un katılımıyla 13 Ekim'de düzenlenen törende, üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzalamıştı.

Cezayir Bildirisi'nde, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olarak ulusal birliğin önemi vurgulanıyor.