Cezayir, Mali'nin istikrarına desteğini yineledi

Cezayir, güney komşusu Mali'nin istikrarına yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Cezayir, güney komşusu Mali'nin istikrarına yönelik tüm çabaları desteklemeye hazır olduğunu açıkladı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mali'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ın başkent Bamako'da Mali Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Albay Assimi Goita tarafından kabul edildiği belirtildi.

Cezayir'in himayesinde Malili taraflar arasında varılan uzlaşı anlaşmasının uygulanmasının ele alındığı görüşmede, artan terör tehditleri ve uluslararası organize suçlar karşısında, ikili ve çok taraflı işbirliğinin etkinleştirilmesinin önemi kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Attaf'ın, söz konusu görüşmede, Mali'nin güvenlik ve istikrarının Cezayir'in güvenlik ve istikrarının ayrılmaz bir parçası olduğuna vurgu yaparak, ülkesinin Mali'de güvenlik ve barışın yeniden tesisini sağlamak için her türlü çabayı sarf edeceğine dikkat çektiği aktarıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada, Attaf'ın ayrıca Bamako'da, Cezayir hükümetinin arabuluculuğunda ve denetiminde uzun müzakereler sonucunda 1 Mart 2015'te yapılan Barış ve Uzlaşı Anlaşması'na imza atan Malili siyasi ve askeri gruplarla da bir araya geldiği bildirildi.

Söz konusu görüşmede, tarafların Barış ve Uzlaşı Anlaşması'na bağlılıklarını yineledikleri vurgulandı.

Mali'deki Barış ve Uzlaşı Anlaşması, Malili siyasi ve askeri gruplar arasında, Cezayir hükümetinin arabuluculuğunda ve denetiminde uzun müzakereler sonucunda 1 Mart 2015'te Cezayir'de imzalanmıştı.