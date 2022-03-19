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Cezayir Madrid'deki büyükelçisini istişare için geri çağırdı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Cezayir Madrid'deki büyükelçisini istişare için geri çağırdı

Cezayir, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Batı Sahra sorununun çözümüyle ilgili Fas'ın ortaya koyduğu planı desteklemesi üzerine Madrid'deki Büyükelçisi Musa Said'i istişare için geri çağırdı.

Cezayir, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in Batı Sahra sorununun çözümüyle ilgili Fas'ın ortaya koyduğu planı desteklemesi üzerine Madrid'deki Büyükelçisi Musa Said'i istişare için geri çağırdı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanyol yüksek makamlarından Batı Sahra konusunda gelen son açıklamalardan dolayı şaşkınlık duyuyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Cezayir'in Madrid Büyükelçisi Said'in İspanya'nın Batı Sahra konusundaki söylemlerinin ardından istişare için geri çağrıldığı kaydedildi.

İspanya Başbakanı Sanchez dün, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, ülkesinin Batı Sahra sorununun çözümü ile ilgili Rabat'ın ortaya koyduğu planı en ciddi girişim olarak değerlendirdiğini belirtmişti.

Rabat, egemenliği altındaki Batı Sahra bölgesinde genişletilmiş özerklik önerirken, Batı Sahra'nın bağımsızlığı talebinde bulunan ayrılıkçı Polisario Cephesi, halkın kendi kaderini tayini için referandum çağrısı yapıyor. Bölgeden mültecilere ev sahipliği yapan Cezayir de bu çağrıyı destekliyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

İspanya, Cezayir, Madrid, Sahra, Güncel, Haberler

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