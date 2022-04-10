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Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
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Cezayir Limanı'nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait "Corsica Linea" isimli yolcu gemisi, Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait bir petrol tankerine çarptı.

Cezayir Limanı'nda kontrolünü kaybeden Fransız Nicoli şirketine ait "Corsica Linea" isimli yolcu gemisi, Cezayir'in ulusal petrol dağıtım şirketi olan Naftal'a ait bir petrol tankerine çarptı.

Çarpışma görüntülerinin ülke yerel medyasına da yansıdığı kaza sonrası Naftal şirketinden konuya ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Fransız Nicoli şirketine ait 'Corsica Linea' isimli yolcu gemisi, gemi kaptanının kontrolü kaybetmesi sonucu Cezayir Limanı'nda demir atmış durumda olan Naftal Şirketi'ne ait petrol tankerine çarpmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaza sonrası Naftal'ın hasar uzmanları tarafından yapılan ilk incelemelere göre petrol tankerinin dış ekipmanlarında bazı hasarların meydana geldiği kaydedildi.

Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

Yolcu gemisi ile petrol tankeri çarpıştı

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

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