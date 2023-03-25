Cezayir, kuraklıkla mücadele kapsamında Ulusal Su Arıtma Ajansı kurma kararı aldı

Cezayir, kuraklık ve iklim değişimleriyle mücadele çerçevesinde su güvenliğini sağlama hedefli Ulusal Su Arıtma Ajansı kurma kararı aldı.

Resmi gazetede yayımlanan açıklamaya göre, Başbakan Eymen bin Abdurrahman, Ulusal Su Arıtma Ajansı kurulması ve yönetimine ilişkin bir kararnameye imza attı.

Deniz suyunu arıtmayı hedefleyen Ulusal Su Arıtma Ajansı'nın, su güvenliğinin sağlanması amacıyla ulusal su üretim gücünün desteklenmesi için bir vesile olacağı kaydedildi.

Cezayir makamlarından yapılan açıklamalarda, ülkede 3 yıldır kuraklık yaşandığı, barajlarda, yer altı sularında ve hatta kaynak sularındaki su seviyelerinde büyük bir gerileme olduğuna dikkat çekildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, şubat ayında, iklim değişikliğinin getirdiği kuraklıkla mücadele için ülkenin tüm sahil şeridinin deniz suyu arıtma istasyonları inşası için planlanması yönünde talimat vermişti.

Ülkenin sahil kentlerinde 15 adet deniz suyunu arıtma istasyonu bulunuyor.

Ayrıca 80 barajda 8 milyar metreküp su tutma kapasitesinin 12 milyar metreküpe çıkarılması için çalışmalar yürütülüyor.

Ülkedeki resmi makamlar, 2030 yılında su ihtiyacının yüzde 60'ının deniz suyunun arıtılarak karşılanması şeklinde ulusal bir stratejinin olduğunu kaydediyor.