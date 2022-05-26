Cezayir: İtalya'yı Avrupa'daki en önemli gaz dağıtımcımız yapmaya çalışıyoruz - Haberler

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, İtalya'nın doğal gaz alanında Avrupa'nın en önemli dağıtımcısı olması için Roma ile enerji ortaklıklarını güçlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Tebbun, İtalya'ya gerçekleştirdiği 3 günlük resmi temasları çerçevesinde Cezayir'in Roma Büyükelçiliğinde Cezayirli gurbetçilerle bir araya geldi.

İtalya'nın gaz piyasasında en büyük ikinci tedarikçisinin Cezayir olduğunu kaydeden Tebbun, "Yeni keşifler için İtalya ile ortaklığımızı güçlendirmeye çalışıyoruz ki kendilerine gaz sevkiyatımızı artıralım ve Avrupa'da en büyük dağıtımcımız olsunlar." dedi.

İtalya temaslarında çeşitli alanlarda iş birliğini ele alacaklarını aktaran Tebbun, bunların başında ise askeri, denizcilik ve elektronik sanayi alanlarındaki yatırımların geldiğini ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ayrıca ülkesi ile İtalya arasında varılan çok sayıdaki anlaşma ve ekonomik alandaki ortaklıkların da altını çizdi.

Tebbun, 3 gün sürecek resmi bir ziyaret için dün akşam İtalya'ya gelmişti

İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin enerji kaynaklarını çeşitlendirme hedefi kapsamında 11 Nisan'da Cezayir ile bu ülkeden İtalya'ya gaz tedarikini kademeli olarak 2024'e kadar yılda 9 milyar metreküpe kadar artıran bir anlaşma imzalamıştı.