Cezayir, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının uluslararası hukuku ihlal ederek, dünyadaki Müslüman ve Hristiyanların duygularını kışkırttığını belirtti.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskının uluslararası hukuku ihlal ederek, dünyadaki Müslüman ve Hristiyanların duygularını kışkırttığını belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cezayir'in İsrailli Bakan Ben-Gvir'in İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirdiği "provokatif" adımı şiddetle kınadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Cezayir, İsrail işgal devleti yetkilisinin, uluslararası meşruiyet kararlarını alenen ihlal ile dünyadaki Müslüman ve Hristiyanların duygularını bariz bir şekilde tahrik ederek, mübarek Mescid-i Aksa'ya yönelik attığı provokatif adımı şiddetle kınıyor." ifadesine yer verildi.

İsrailli yetkilinin bu davranışının İsrail güçlerinin Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği sistematik ihlaller dizisine bir yenisini eklediğine işaret edilen açıklamada, bu durumun Filistin halkına gerekli korumanın sağlanması zorunluluğunu bir kez daha teyit ettiği ve Orta Doğu'da barış fırsatlarını baltaladığı kaydedildi.

Açıklamada, Cezayir'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) Filistin halkına karşı sorumluluklarını yerine getirmeye davet ettiği belirtilerek, Cezayir'in 1967 sınırları üzerinde başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasına olan desteği vurgulandı.

Ben-Gvir'in provokatif Aksa baskını

Provokatif eylemleriyle tanınan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, dün sabah İsrail polisinin yoğun koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikalarıyla bilinen "Yahudi Gücü" partisi lideri Ben-Gvir, 5 yıl sonra Harem-i Şerif'e giren görevdeki ilk İsrailli Bakan oldu.

Baskına, Filistin yönetiminin yanı sıra, Türkiye'nin de dahil olduğu çok sayıda ülke ve kurumdan tepki açıklamaları gelmişti.

Yeni kurulan hükümette bakan olmadan önce milletvekilliği döneminde de Ben-Gvir, Mescid-i Aksa baskınları, Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerini teşvik etmesi ve ırkçı söylemleri nedeniyle sıkça adından söz ettiriyordu.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış anlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Ancak Yahudiler, İsrail'in tek taraflı kararı ve bazı fanatik Yahudi örgütlerinin girişimleriyle, 2003'ten bu yana İslami Vakıflar İdaresinin izni olmadan polis eşliğinde kutsal mabede giriyor.