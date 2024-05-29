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Cezayir, İsrail'in Refah'ta saldırılarına son vermesini talep ediyor

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Cezayir, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerine İsrail'in Refah'ta acilen saldırılarına son vermesi talep edilen bir karar tasarısı gönderdi. Tasarıda, tüm tarafların saygı duyacağı acil bir ateşkes talep ediliyor ve İsrail'e askeri saldırı ve diğer faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılıyor. Ayrıca, tüm esirlerin serbest bırakılması ve uluslararası hukuka uymanın önemi vurgulanıyor.

NEW Cezayir, İsrail'in Refah'ta acilen saldırılarına son vermesi talep edilen karar tasarısını müzakereler için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerine gönderdi.

AA muhabirinin ulaştığı karar tasarısında, tüm tarafların saygı duyacağı acil bir ateşkes talep ediliyor.

Karar tasarısında İsrail'e "acilen" Refah'ta askeri saldırı ve diğer faaliyetlerini durdurma çağrısı yapılıyor.

Tüm esirlerin serbest bırakılması talep edilen karar tasarısında, bu çerçevede uluslararası hukuka uymanın önemine dikkati çekiliyor.

Karar tasarısında BMGK'nin 2712, 2720 ve 2728 sayılı kararlarına uyulması isteniliyor.

Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'e yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları anımsatılan karar tasarısında, sivillerin ayrım gözetmeksizin hedef alınması kınanıyor.

Cezayir'in müzakereler için sunduğu karar tasarısının ne zaman oylanacağı ise henüz bilinmiyor.

BMYakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) İletişim Direktörü Juliette Touma da dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, 26 Mayıs'ta Refah kentinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa düzenlediği saldırıda can kaybının çok yüksek olduğunu, en az 200 kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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