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Cezayir, İspanya'daki Elektrik Kesintilerinin Internet Hizmetlerine Etkisini Duyurdu

Cezayir, İspanya'daki Elektrik Kesintilerinin Internet Hizmetlerine Etkisini Duyurdu
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Cezayir makamları, İspanya ve Portekiz'deki geniş elektrik kesintilerinin internet hizmetlerini aksatabileceği konusunda uyarıda bulundu. Yetkililer, hizmetin sürdürülebilmesi için önleyici tedbirler aldıklarını açıkladı.

Cezayir makamları, İspanya ve Avrupa'daki elektrik kesintilerinin internet hizmetinde aksamalara sebep olabileceğini duyurdu.

Cezayir İletişim ve Posta Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya'nın sahil kentlerinde deniz altı kablo sistemleri istasyonlarının bir kısmı bu istisnai durumdan etkilenebilir" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, yetkili makamların belirli bir süre boyunca hizmetin sürdürülmesi amacıyla batarya ve elektrik jeneratörleri gibi yedek sistemleri çalıştırarak kesintinin etkisini azaltmak için önleyici tedbirler aldığı belirtildi.

Ayrıca, kaliteli bir hizmet için teknik ekiplerin teyakkuzda olduğuna işaret edildi.

İspanya ve Portekiz'de elektrik kesintileri milyonları etkiledi

İspanya ve Portekiz genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanıyor.

Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde iletişim ve ulaşım ağları sekteye uğradı, internet hizmetleri aksadı.

Lizbon'da kartlı ödemelerin durması sonucu ATM'lerde kuyruklar oluştu. Bölge sakinleri, trenlerin çalışmadığını belirtti.

Kaynak: AA / Hassen Djebril - Güncel
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