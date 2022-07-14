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Cezayir'in yeni Maliye Bakanı belli oldu

AA - Esat Fırat - Güncel
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Cezayir'in yeni Maliye Bakanı belli oldu

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri İbrahim Cemal Kissali'yi Maliye Bakanlığı'na atadı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Maliye Bakanlığı Genel Sekreteri İbrahim Cemal Kissali'yi Maliye Bakanlığı'na atadı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tebbun'un anayasa çerçevesinde Kissali'yi Maliye Bakanı olarak atadığı belirtildi.

Açıklamada, bir ay önce Abdurrahman Raviye'den boşalan koltuğa bakanlığın işlerini yürütmekle görevlendirilen Kissali'nin asaleten atandığı vurgulandı.

Cezayir'de Maliye Bakanı Raviye, göreve geldikten yaklaşık 4 ay sonra Cumhurbaşkanı Tebbun tarafından 14 Haziran'da görevinden alınmıştı.

AA / Esat Fırat - Güncel

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