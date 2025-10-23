Haberler

Cezayir'in Sonatrach Şirketi, Libya'da Petrol Arama Faaliyetlerine Yeniden Başladı

Güncelleme:
Libya Ulusal Petrol Kurumu, Cezayir'in Sonatrach şirketinin 10 yıl aradan sonra Libya'nın Gadamis bölgesinde petrol arama faaliyetlerine yeniden başladığını açıkladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu (NOC), Cezayir'in ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'ın 10 yıl aradan sonra Libya'da petrol arama faaliyetlerine yeniden başladığını duyurdu.

NOC'dan yapılan açıklamada, Sonatrach'ın petrol arama faaliyetine Libya'nın kuzeybatısındaki Gadamis bölgesinde 96/2 numaralı blokta başladığı belirtildi.

Sonatrach'ın Gadamis bölgesinde arama faaliyetlerine 2014'te başladığı ve 2 bin 400 metre derinliğe ulaştığı kaydedildi.

Libya'daki güvenlik durumunun istikrarsızlığı dolayısıyla Cezayirli şirketin 2014'te bölgedeki arama faaliyetlerine son verdiği aktarıldı.

Sonatrach ve NOC, 2008'de söz konusu alanda petrol arama ve üretim anlaşması imzalamıştı.???????

Kaynak: AA / Muhammed Semiz - Güncel
