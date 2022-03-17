Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist yakalandı

Cezayir'de, ülkenin kuzeydoğusundaki Skikda kentinde yürütülen operasyon kapsamında 7 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ordu birliklerinin çarşamba günü Skikda kentindeki Vade ed-Devvar ormanında "nitelikli" bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyon neticesinde, 7 teröristin canlı olarak yakalandığı ve birinin ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada operasyon kapsamında teröristlere ait bazı silah ve mühimmatın ele geçirildiğine işaret edilirken militanların kimliklerine veya bağlantılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Cezayir Savunma Bakanlığı son olarak 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin Skikda kentindeki Vade ed-Devvar ormanında yürüttüğü "tarama operasyonunda" 7 teröristin etkisiz hale getiriliğini duyurmuştu.

Ülkede El-Kaide ve DEAŞ gibi silahlı terör örgütleri sınırlı da olsa yayılmaya devam ediyor.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.