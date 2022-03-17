Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist yakalandı

AA - Ebu Bekir Aşkın - Güncel
 - Güncelleme:
Cezayir'in Skikda kentinde 7 terörist yakalandı

Cezayir'de, ülkenin kuzeydoğusundaki Skikda kentinde yürütülen operasyon kapsamında 7 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

Cezayir'de, ülkenin kuzeydoğusundaki Skikda kentinde yürütülen operasyon kapsamında 7 teröristin ele geçirildiği bildirildi.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ordu birliklerinin çarşamba günü Skikda kentindeki Vade ed-Devvar ormanında "nitelikli" bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi.

Operasyon neticesinde, 7 teröristin canlı olarak yakalandığı ve birinin ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada operasyon kapsamında teröristlere ait bazı silah ve mühimmatın ele geçirildiğine işaret edilirken militanların kimliklerine veya bağlantılarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Cezayir Savunma Bakanlığı son olarak 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, güvenlik birimlerinin Skikda kentindeki Vade ed-Devvar ormanında yürüttüğü "tarama operasyonunda" 7 teröristin etkisiz hale getiriliğini duyurmuştu.

Ülkede El-Kaide ve DEAŞ gibi silahlı terör örgütleri sınırlı da olsa yayılmaya devam ediyor.

Cezayir güvenlik güçleri, ülkenin kuzey kesimindeki dağlık bölgelerde çeşitli silahlı terör örgütleriyle mücadele ediyor.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Güncel

Cezayir, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title