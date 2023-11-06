Cezayir'in Planı Tehlikeye Giriyor

Cezayir'in Komer'e yaklaşarak onu öldürme planı, beklenmedik bir olayla tehlikeye girer ve Leyla'yı da etkiler.

44.Bölüm:

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer. Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler.

Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.