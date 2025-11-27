Cezayir'in Kuzeyinde Kar Yağışı Yolları Kapatıyor

Cezayir'in kuzeyinde etkili olan kar yağışının bazı yolların kapanmasına neden olduğu bildirildi.

Cezayir resmi ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Ulusal Jandarma Genel Komutanlığının yaptığı açıklamada, ülkede yoğun kar yağışı ve birikmesinden dolayı kuzeydeki Bouira ve Tizi Ouzou'daki bazı yolların kapandığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşlara tedbirli olmaları ve ülkenin birçok bölgesinde bu dönemde yaşanan hava değişimleri nedeniyle dağlık bölgelere çıkma riskine girmemeleri uyarısı yapıldı.

Ulusal Meteoroloji Gözlemevi'nden yapılan açıklamada da bugün Bouira, Constantine, Oum El Bouaghi, Khenchela ve Tunus sınırındaki Souk Ahras da dahil olmak üzere ülkenin bazı orta ve doğu illerinde kar yağışının devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin orta ve doğu kesimlerindeki diğer eyaletlerde yağış öngörülürken, batı ve güney bölgelerinde nispeten istikrarlı hava koşullarının hakim olacağı aktarıldı.