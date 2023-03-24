Cezayir'in geri çağrılan Paris Büyükelçisi yakında görev yerine dönüyor

Cezayir ile Fransa arasında krize neden olan aktivist Emira Buravi olayının ardından geri çağrılan Cezayir'in Paris Büyükelçisi Said Musa'nın yakında görev yerine döneceği bildirildi.

Cezayir ile Fransa arasında krize neden olan aktivist Emira Buravi olayının ardından geri çağrılan Cezayir'in Paris Büyükelçisi Said Musa'nın yakında görev yerine döneceği bildirildi.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'un bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Tebbun ile Macron'un, Cezayirli Buravi'nin Fransız diplomatlar aracılığıyla ülkeden çıkarılması meselesi başta olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri görüştüğü ifade edildi.

Görüşmede Buravi olayı ile birlikte ikili ilişkilerde ortaya çıkan krizin sonlandırıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür olayların önüne geçmek için iki ülke arasındaki iletişimin güçlendirilmesi konusunda mutabakata varıldığı kaydedildi.

Tebbun'un Macron'a Cezayir Büyükelçisi'nin yakında Paris'e döneceğini aktardığı vurgulanan açıklamada, iki liderin ikili ilişkileri ve bu ilişkileri güçlendirme yollarını ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, Tebbun'un yakın zamanda Fransa'ya yapacağı ziyaretin de görüşüldüğüne dikkat çekilerek, Tebbun ile Macron'un uluslararası ve bölgesel meseleleri de değerlendirdiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

Cezayirli aktivist Emira Buravi, Mayıs 2021'de "Peygamber'e hakaret ve alay etmek" suçlarından yargılandığı davada 2 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.

Cezayir ve Fransız medyası, 7 Şubat'ta Cezayir'de adli kontrol şartıyla serbest bulunan Buravi'nin Tunus üzerinden Fransa'ya geçtiğini duyurmuştu.

Cezayir'den yayın yapan Radyo M'nin internet sitesinde de "eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'ya karşı siyasi kampanya yürüten Buravi'nin Fransa'ya yerleşen oğlunun yanına gitmek istediği" belirtilmişti.

Bu olay üzerinde Cezayir, 8 Şubat'ta siyasi aktivist Buravi'nin Fransız diplomatların desteğiyle yasa dışı yollarla ülkeden kaçırılmasına tepki amacıyla Paris Büyükelçisi Musa'yı istişare için ülkeye çağırmıştı.