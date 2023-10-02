Cezayir'in Durumu Ortaya Çıkıyor

Erman, Cezayir'den bilgi almak için onu işkenceye maruz bırakırken, Atakan ise Cezayir'in elinde olduğunu öğrenince teslim olur. Leyla ise Berfin'in Cezayir'in yanında olmasını kabullenemiyor.

39.Bölüm:

Cezayir'i kaçıran Erman onu öldürmek değil, ondan bilgi almak peşindedir. Öğrenmek istediği şey, Cezayir ve Atakan'ın USB içerisinde ne olduğunu bilip bilmedikleridir.

Cezayir'in hiçbir şekilde konuşmadığını görünce Atakan'a gözünün önünde işkence ederek konuşturmayı planlar. Fakat Atakan'ın nerede saklandığını bilmemektedir.

Tazıyev ve adamları Atakan'ı bulmak için uğraşırken Cezayir'in Erman'ın elinde olduğunu öğrenen Atakan onu bırakması karşılığında Erman'a gidip teslim olur.

Öte yandan Leyla bütün bu süreçte Berfin'in Cezayir'in yanında olup kendisinin ise uzakta kalmasını kabullenememektedir.