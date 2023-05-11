Cezayir'in batısında 'teröristlerle' yaşanan çatışmada bir yüzbaşı öldü

Cezayir Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Tissemsilt kenti kırsalında meydana gelen silahlı çatışmada bir askerin hayatını kaybettiğini, 4 silahlının yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Dün Tissemsilt vilayetine bağlı Ayn el-Kasriye bölgesinde gerçekleştirilen arama tarama çalışması sırasında terörist bir grupla yaşanan silahlı çatışmada Yüzbaşı Muhammed Tanah şehit düştü." ifadelerine yer verildi.

Çatışmada 4 "teröristin" silah ve mühimmatlarıyla yakalandığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile Genelkurmay Başkanı Said Şankariha'nın hayatını kaybeden Tanah için taziyelerini sunduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu silahlı grubun yapısına ilişkin herhangi bir ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir güvenlik güçleri, doksanlı yıllardan beri çeşitli silahlı gruplarla karşı karşıya geliyor. Ancak son yıllarda dağlardaki izole bölgelere ve komşu Afrika Sahel bölgesine doğru kayan silahlı grupların üyelerinin ülkedeki faaliyetleri azalmış durumda.

Cezayirli yetkililer, ordunun operasyonlarının etkinliği ve 1999'da başlayan ve on binlerce kişinin silahlarını teslim etmesine olanak tanıyan uzlaşma politikası sayesinde "terörü" yendiklerini söylüyor.