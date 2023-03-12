Cezayir ile Uganda arasında 2 anlaşma ile 5 mutabakat zaptı imzalandı

Cezayir ve Uganda, ticaret, enerji ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 2 anlaşma ile 5 mutabakat zaptı imzaladı.

Cezayir ve Uganda, ticaret, enerji ve eğitim başta olmak üzere çeşitli alanlarda 2 anlaşma ile 5 mutabakat zaptı imzaladı.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezayir'e iki gün sürecek olan resmi bir ziyaret gerçekleştiren Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından başkentteki Muradiye Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un Ugandalı mevkidaşı Museveni ile ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Tebbun ile Museveni'nin huzurunda iki ülke heyetlerinin ticaret, enerji, tarım, hayvancılık, turizm ve yüksek öğrenim alanlarında 2 anlaşmanın yanı sıra 5 mutabakat zaptının imzaladığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tebbun, Ugandalı mevkidaşı Museveni ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, söz konusu ikili görüşmelerde, uluslararası forumlarda haklı davaları desteklemek için koordinasyonu başta olmak üzere birçok konuyu ve ortak ilgi alanlarını ele aldıklarını ifade etti.

Tebbun ayrıca, 150 Cezayirli iş insanının yakın zamanda, Ugandalı meslektaşlarıyla ortaklık fırsatlarını görüşmek üzere Uganda'nın başkenti Kampala'ya gideceğini kaydetti.

Cezayir, yakın zamanda, Afrika kıtasındaki kalkınma projeleri için 1 milyar dolar tahsis ettiğini duyurmuş, ancak bundan hangi ülkelerin yararlanacağını açıklamamıştı.