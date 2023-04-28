Cezayir ile Nijer güvenlik için ortak askeri sınır devriyelerine başlıyor

Cezayir Savunma Bakanlığı, "güvenlik tehditlerine" karşı güney komşusu Nijer ile ortak askeri sınır devriyelerinin yürütüleceğini duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir 6. Sınır Askeri Bölgesi Komutanı Tümgeneral Muhammed Acrud ile Nijer Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim İsa Boulama'nın Cezayir'in güney kenti Tamanrasset'te bulunan bölge karargahında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "görüşmede, iki ülke ordularının yüksek komutanlığının terörizm, düzensiz göç ve sınır ötesi organize suçla mücadele başta olmak üzere çeşitli güvenlik tehditleriyle mücadele alanında benimsediği güvenlik yaklaşımının sahada somutlaştırılmasının yolları ele alındı." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu görüşmede, iki ülke güvenlik güçleri arasındaki operasyonel koordinasyonun güçlendirilmesinin ele alındığına işaret edilerek, tarafların yaklaşık 900 kilometre uzunluğundaki Cezayir-Nijer sınırının tamamı boyunca ortak askeri devriyelerinin başlatılması konusunda mutabakata vardığı vurgulandı.

Cezayir, son yıllarda, terör, silah kaçakçılığı ile düzensiz göçle mücadele için Libya, Mali ve Nijer sınırlarına on binlerce asker gönderdi.