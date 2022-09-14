Cezayir ile Moritanya arasında 26 anlaşma imzalandı

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, ülkesinin Moritanya ile çeşitli alanlarda 26 ayrı iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, ülkesinin Moritanya ile çeşitli alanlarda 26 ayrı iş birliği anlaşması yaptığını duyurdu.

Cezayir Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bin Abdurrahman'ın Moritanya'nın başkenti Navakşot'ta Moritanya Başbakanı Muhammed Veled Bilal ile hükümetler arası ortak komite oturumu sonrası basın toplantısı düzenlediği belirtildi.

Bin Abdurrahman, Cezayir-Moritanya Ortak Komitesi'nin çalışmalarının çeşitli alanlarda 26 ikili anlaşmayla sonuçlandığını söyleyerek, güvenlik ve doğalgaz alanı başta olmak üzere balıkçılık, yüksek öğrenim ve mesleki eğitim ile diğer alanlarda yapılan bu anlaşmaların kısa sürede uygulanacağını kaydetti.

Öte yandan Cezayir'in Tinduf ile Moritanya'nın Zuveyrat kentleri arasında da 750 kilometre uzunluğunda bir karayolunun da inşa edilmesi noktasında anlaşmaya varıldığına dikkati çeken Bin Abdurrahman, şöyle devam etti:

"Bu yol, iki ülke ve tüm bölgedeki ekonomik hareketi canlandıracak ekonomik bir koridor olacaktır. Ayrıca Cezayir'in Afrika Birliği'nin Afrika entegrasyonunu ilerletme çabalarını artırmak için bu proje aracılığıyla sağladığı bu katkıyla gurur duyuyoruz."

Cezayir ile Moritanya arasında 2018'de açılan ilk kara hudut kapısına işaret eden Bin Abdurrahman, bu sınır kapısının iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2021'de 87 milyon dolara yükseltilmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Bin Abdurrahman, dün, 6 yıllık bir aradan sonra Cezayir-Moritanya Ortak Hükümet Komitesi'nin on dokuzuncu oturumuna katılmak üzere 6 bakanın yer aldığı bir heyetle Novakşot'a gitmişti.

Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Veled Şeyh el-Gazvani, 2021'de Cezayir'e resmi ziyarette bulunmuştu.