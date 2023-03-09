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Cezayir ile Libya, bölgedeki krizleri çözmek için askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

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Cezayir ile Libya, bölgedeki krizleri çözmek için askeri iş birliğini güçlendirmeyi görüştü

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha ile Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad, bölgedeki krizleri çözmek için askeri iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı General Said Şangariha ile Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad, bölgedeki krizleri çözmek için askeri iş birliğini güçlendirmeyi ele aldı.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genelkurmay Başkanı Şangariha, Libyalı mevkidaşı Haddad ile başkent Cezayir'de bir araya geldi.

Şangariha'nın Libyalı mevkidaşı Haddad ile görüşmesinde, bölgedeki krizleri çözmek için askeri iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Şangariha, "bölgedeki durumun gelişimi hakkında görüş alışverişinde bulunma ve ikili iş birliğinin gelişme durumunu görme fırsatı sunan" görüşmenin önemli olduğunu vurguladı.

İki ülke yetkilileri arasındaki karşılıklı ziyaretlerin, her zaman görüş alışverişinde bulunmak, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişiminin boyutunu incelemek ve bunları geliştirmenin ve güçlendirmenin yollarını tartışmak için bir fırsat olduğunu aktaran Şangariha, iki ülke arasındaki tarihi ve ikili ilişkilerin korunması için iki tarafın gösterdiği çabalara övgüde bulundu.

Şangariha, iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin derinliğinin, iki ülke yetkililerinin "bölgenin güvenliğini etkileyen ve istikrarsızlaştıran krizleri çözmek için" birlikte çalışmasını zorunlu kıldığını vurguladı.

Libya Genelkurmay Başkanı Haddad da iki "kardeş" ülke arasındaki ilişkilerin derinliğine övgüde bulunarak, bunun iki ülkenin orduları arasındaki askeri işbirliği seviyesine birden fazla düzeyde yansıdığını söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

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