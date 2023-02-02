Cezayir ile ABD'li yetkililer bölgesel ve uluslararası gelişmeleri görüştü Güncel Haberler Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, telefon görüşmesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lamamra ile Sherman'in bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, Lamamra ile Sherman'ın bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak ilgi alanına giren konularda görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi. Görüşmede, özellikle Mali ve Sahel-Sahra bölgesindeki durum, terörle mücadele alanında uluslararası işbirliği, Batı Sahra ve Filistin meseleleri ile ayrıca Ukrayna'daki savaş bağlamında uluslararası ilişkilerdeki mevcut krizin ele alındığı kaydedildi. Güncel Kaynak: AA / Esat Fırat Mevlüt Çavuşoğlu Wendy Sherman Cezayir Güncel Haberler

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