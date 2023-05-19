Cezayir'i Arap Birliği Zirvesi'nde Başbakan temsil edecek

Cezayir'i, Suudi Arabistan'daki Arap Birliği Zirvesi'nde Başbakan Eymen Bin Abdurrahman'ın temsil edeceği bildirildi.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Bin Abdurrahman'ın Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek olan 32. Arap Birliği Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.

Açıklamada, Bin Abdurrahman'ın Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından görevlendirildiği ifade edilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cumhurbaşkanı Tebbun'un 31. Arap Birliği Dönem Başkanı sıfatıyla Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan zirveye katılmaması dikkati çekti.

Bu adımın, Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdülaziz veya Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın geçen yıl 1-2 Kasım tarihlerinde Cezayir'de düzenlenen Arap Birliği Zirvesi'ne katılmamasına karşılık olarak atıldığı belirtiliyor.