Cezayir Havayolları filosuna 15 yeni uçak katacak anlaşmayı imzaladı

Cezayir Havayolları, Amerikan Boeing ile Avrupa merkezli Airbus şirketleriyle 15 uçak satın almak için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Cezayir Havayolları, Amerikan Boeing ile Avrupa merkezli Airbus şirketleriyle 15 uçak satın almak için anlaşma imzalandığını duyurdu.

Cezayir Havayolları Şirketi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şirketin filosunu modernize etme planları çerçevesinde, Amerikan ve Avrupalı ??şirketlerle anlaşma imzalandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Boeing Şirketi'nden oturma kapasitesi 170 ila 210 koltuk arasında değişen 8 adet 737-9 Max tipi uçağın, Airbus'tan da 280 ila 320 koltuk kapasiteli 5 adet A 330-900 ve 350 ila 450 koltuk kapasiteli 2 adet A 350-1000 olmak üzere 7 uçağın satın alınacağı kaydedildi.

Söz konusu anlaşmanın değeri belirtilmezken, daha önce yetkililerce yapılan çeşitli açıklamalarda bunun 2 milyar doları aşacağı ifade edilmişti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı, bir kamu şirketi olan Cezayir Havayolları'na filosunu yenileme ruhsatını vermişti.

Söz konusu havayolu şirketinin halihazırda 56 adet uçağı bulunuyor ve dünyanın 40 farklı noktasına uçuşlar gerçekleştiriyor.