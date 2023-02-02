Cezayir Havayolları Cezayir-Beijing Seferlerine Yeniden Başlıyor

CEZAYİR, 2 Şubat (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir ile Çin'in başkenti Beijing arasındaki düzenli uçak seferleri, 19 Şubat'tan itibaren yeniden başlayacak.

CEZAYİR, 2 Şubat (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir ile Çin'in başkenti Beijing arasındaki düzenli uçak seferleri, 19 Şubat'tan itibaren yeniden başlayacak. Seferler, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıl boyunca askıya alınmıştı.

Cezayir Basın Servisi'nin haberine göre devlete ait Cezayir Havayolları'nın sözcüsü Amine Andaloussi, "Cezayir ile Beijing arasında 19 Şubat 2023'ten itibaren başlayarak her Perşembe ve Pazar günü haftada iki kez olmak üzere düzenli uçuşlar planlanıyor" dedi.

Andaloussi, Cezayir Havayolları'nın 28 Ekim'e kadar yapılması planlanan seyahatlere yönelik 28 Şubat'tan önce satın alınacak biletler için promosyon fiyatları sunduğunu da sözlerine ekledi.