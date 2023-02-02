Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cezayir Havayolları Cezayir-Beijing Seferlerine Yeniden Başlıyor

Güncel Haberler

Cezayir Havayolları Cezayir-Beijing Seferlerine Yeniden Başlıyor

CEZAYİR, 2 Şubat (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir ile Çin'in başkenti Beijing arasındaki düzenli uçak seferleri, 19 Şubat'tan itibaren yeniden başlayacak.

CEZAYİR, 2 Şubat (Xinhua) -- Cezayir'in başkenti Cezayir ile Çin'in başkenti Beijing arasındaki düzenli uçak seferleri, 19 Şubat'tan itibaren yeniden başlayacak. Seferler, Kovid-19 pandemisi nedeniyle üç yıl boyunca askıya alınmıştı.

Cezayir Basın Servisi'nin haberine göre devlete ait Cezayir Havayolları'nın sözcüsü Amine Andaloussi, "Cezayir ile Beijing arasında 19 Şubat 2023'ten itibaren başlayarak her Perşembe ve Pazar günü haftada iki kez olmak üzere düzenli uçuşlar planlanıyor" dedi.

Andaloussi, Cezayir Havayolları'nın 28 Ekim'e kadar yapılması planlanan seyahatlere yönelik 28 Şubat'tan önce satın alınacak biletler için promosyon fiyatları sunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Cezayir Pekin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title