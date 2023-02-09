Cezayir Genelkurmay Başkanı Şankariha: 'Bağlantısızlık ilkesine bağlıyız'

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, ülkesinin uluslararası ortaklarıyla ilişkilerinde "bağlantısızlık ilkesine" bağlılığını sürdürdüğünü ve egemenlik kararında bağımsız olduğunu teyit etti.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha, ülkesinin uluslararası ortaklarıyla ilişkilerinde "bağlantısızlık ilkesine" bağlılığını sürdürdüğünü ve egemenlik kararında bağımsız olduğunu teyit etti.

Cezayir Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Şankariha, ülkeyi ziyaret eden ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Beary ile bir araya geldi.

Şankariha, görüşmede, "Bu münasebetle Cezayir'in bağlantısızlık ilkesine sımsıkı bağlı olduğunu belirtmek isteriz. Ayrıca Cezayir, bağımsızlık ve egemenliğinin yanı sıra kahramanlık ve şanla dolu tarihiyle ilgili de oldukça kıskançtır." ifadelerini kullandı.

Washington ile ilişkilerine dair Şankariha, ülkesinin "Amerika Birleşik Devletleri'ne benzer askeri ve ekonomik ilişki içinde olduğu birçok dost ülke ile çıkarlarına hizmet etme çerçevesinde tutum sergilediğini" belirtti.

Şankariha, Cezayir'in "iki ülkenin de Afrika kıtasındaki güvenlik durumunu iyileştirme yolunda olduğu göz önüne alındığında, her iki tarafın da arzularını karşılayan bir işbirliği kurmaya hazır olduğunu" ifade etti.

Öte yandan Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, ülkeyi ziyaret eden AFRICOM Komutanı General Beary'nin, çarşamba günü Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun tarafından kabul edildiği kaydedildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle Moskova'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına uymadığı öne sürülerek ABD ile Cezayir arasında medya üzerinden üstü kapalı bir gerginlik süreci yaşanıyor.