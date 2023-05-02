Cezayir Genelkurmay Başkanı ile Ürdünlü mevkidaşı, bölgedeki güvenlik sorunlarını görüştü

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Ahmed el-Huneyti, Arap bölgesi ile Afrika'daki güvenlik sorunlarını ele aldı.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Said Şankariha ile Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf Ahmed el-Huneyti, Arap bölgesi ile Afrika'daki güvenlik sorunlarını ele aldı.

Cezayir Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Genelkurmay Başkanı Şankariha'nın, başkentteki Genelkurmay Başkanlığı'nda, Ürdünlü mevkidaşı Tümgeneral Huneyti ve beraberindeki üst düzey askeri heyetle bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Arap bölgesi ve Afrika kıtasındaki güvenlik sorunları ile iki kardeş ülke arasındaki askeri işbirliği ilişkilerini geliştirmenin yollarının yanı sıra ortak ilgi alanlarına ilişkin çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu." ifadelerine yer verildi.

Şankariha'nın, bölgedeki güvenlik tehditleriyle mücadelenin yakın istişare ve etkin aktörlerin güvenlik askeri alandaki güçlü işbirliğiyle mümkün olduğuna dikkati çekerek, Cezayir-Ürdün askeri işbirliğinin çeşitli alanlarda güçlenerek geliştiğini vurguladığı kaydedildi.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Huneyti'nin de, Cezayir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Ürdün ile Cezayir arasındaki "derin kardeşlik" ilişkilerinin askeri işbirliği başta olmak üzere farklı alanlara yansıdığını vurguladığı aktarıldı.