Haberler

Cezayir, Fransa ile Vize Muafiyeti Anlaşmasını İptal Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cezayir, Fransa ile 2013'te imzalanan diplomatik pasaport sahiplerine yönelik vize muafiyeti anlaşmasını iptal etti. Karar, Fransa'nın benzer hakları askıya almasından sonra alındı.

Cezayir, Fransa ile 2013'te imzalanan ve diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı iptal kararının yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, diplomatik pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlayan anlaşmanın iptal kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi.

Söz konusu kararın, Fransız tarafının anlaşmanın uygulanmasını askıya almasının ardından alındığı kaydedildi.

Cezayir hükümetinin, Fransa hükümetine, diplomatik pasaport taşıyan Fransız vatandaşlarına vize uygulanacağını bildirdiği aktarıldı.

Cezayir, 7 Ağustos'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayirli diplomatik pasaport sahiplerine tanınan vize muafiyetini askıya alma kararının ardından Fransız diplomatik pasaport sahiplerine vize muafiyeti sağlayan anlaşmayı feshetme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Hassen Djebril - Güncel
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere'nin evliliklerinin neden sona erdiği belli oldu

İhanet iddiaları konuşuluyordu, gerçek neden ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.