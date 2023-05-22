Cezayir: Filistin davasına destekten taviz yok

Cezayir Mücahitler Bakanı El-İyd Rebika, Cezayir'in uluslararası platformlarda Filistin'in "haklı ve adil davasını" savunması konusunda bir kez bile "taviz vermediğini ve vermeyeceğini" söyledi.

Cezayir Mücahitler Bakanı El-İyd Rebika, Cezayir'in uluslararası platformlarda Filistin'in "haklı ve adil davasını" savunması konusunda bir kez bile "taviz vermediğini ve vermeyeceğini" söyledi.

Cezayir Mücahitler Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tuttuğu "Nekbe"nin (Büyük Felaket) 75. yılı münasebetiyle başkent Cezayir'de uluslararası bir forum düzenlendi.

"Süregelen Suç Nekbe ve Geri Dönüşün Haklılığı" başlığıyla düzenlenen foruma, Cezayir Mücahitler Bakanı Rebika, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin başta olmak üzere, yerli ve yabancı onlarca kurum ve kuruluş temsilcisi ile çeşitli ülkelerden devlet yetkilileri katıldı.

Bakan Rebika burada yaptığı konuşmada, Cezayir'in işgal ve sömürüye karşı büyük bir mücadele verdiğine dikkati çekerek, "Cezayir, uluslararası mahfillerde haklı ve adil Filistin davasını savunmasında bir kez bile olsa taviz vermedi, vermeyecektir." dedi.

Cezayir'in devleti ve milletiyle Filistin halkının ve davasının yanında olmaya devam edeceğini vurgulayan Rebika, bu meselenin Cezayir halkının inancından ve insani duruşundan kaynaklandığını, tarihin de Cezayir'in bu samimi tavrının insanlık tarihiyle en uzlaşmacı tavır olduğunu ispatladığını belirtti.

Rebika, Filistin davasının zaman aşımıyla geçiştirilemez ve geçici çıkarlara değiştirilemez meşru bir dava olduğuna dikkati çekerek, Filistin'in işgal ve sömürüden kurtuluşuna olan inancını yineledi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistinli Mülteciler Dairesi Başkanı Bakan Ahmed Ebu Hevli ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cezayir'in İsrail ile normalleşmeyi reddettiğini ve Filistin davasını herhangi bir pazarlık konusu yapmadığını belirtti.

Ebu Hevli, Cezayir'in İsrail işgal devletinin bu topraklarda hakkı olmadığı konusundaki ısrarını sürdürdüğünü vurguladı.

İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmeden en çok fayda sağlayan taraf olduğuna işaret eden Bakan Ebu Hevli, "Buradan İsrail ile normalleşen Arap ülkelerini, hesaplarını yeniden gözden geçirmeye davet ediyorum. Çünkü işgal devleti Filistin davasına yönelik saldırılarını daha da artırmıştır." diye konuştu.

Mevcut İsrail hükümetinin aşırı sağcı politikalarla, Kudüs'ü Yahudileştirmeyi, Mescid-i Aksa'yı zamansal ve mekansal olarak bölmeyi ve yerleşim birimleri inşa etme yoluyla Batı Şeria'yı istila etmeyi hedeflediğini belirten Ebu Hevli, Arap ülkelerinin Arap Barış Girişimi'nin ilkelerine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Nekbe'nin 75. yılı

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail güçleri, Nekbe sırasında yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorla topraklarından çıkararak sürgün etti; Filistinlilere ait 675 köy ve kasaba yok edildi, binlerce Filistinli öldürüldü.

Nekbe'den dolayı halihazırda Filistinlilerin yüzde 80'i mülteci durumunda dünyanın çeşitli yerlerinde yaşıyor.