Cezayir, Esed rejiminin Arap Birliğine geri alınmasını istiyor

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Özel Temsilcisi olarak gittiği Suriye'de, Beşşar Esed rejiminin Arap Birliğinde olmamasının ortak Arap çalışmalarına zarar verdiğini savundu.

Başkent Şam'da bulunan Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, Esed rejiminin dışişleri bakanı Faysal Mikdad ile yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

Lamamra, "Derin ilişkilerimiz var, iki ülke arasında ilişkiler daha da geliştirilmeli." dedi.

Cezayir'deki Arap Birliği zirvesinin 1-2 Kasım'da düzenleneceğini belirten Lamamra, " Suriye'nin Arap Birliğinde olmaması ortak Arap çalışmasına zarar vermektedir. Arap yönetiminde Suriye de olmalı." ifadesini kullandı.

Rejimin dışişleri bakanı Faysal Mikdad da "Cezayir, 11 yıldır Suriye halkının yanında durdu." diyerek, henüz Arap Birliği zirvesine hazırlık yapmadıklarını söyledi.

Arap Birliği, Suriye'de iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Esed rejiminin üyeliğini askıya almıştı.

Esed rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra, rejimin lideri Beşşar Esed ile bir araya da geldi. Cezayirli Bakan, Esed'e, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'dan mektup iletti.

Görüşmede, Esed'in, Cezayir ile iş birliğini ilerletmek istediklerini belirttiği kaydedildi.