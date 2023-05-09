Cezayir Dışişleri Bakanı, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile ikili ilişkileri görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf'ın Suudi Arabistanlı mevkidaşı Bin Ferhan ile bir araya geldiği belirtildi.

Attaf ile Bin Ferhan'ın hem baş başa hem de heyetler arası görüştükleri aktarılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi ve işbirliğinin geliştirilmesi ile Arap ülkelerinin istikrarını tehdit eden politik ve güvenlik krizlerini ele aldıkları vurgulandı.

Tarafların ikili ilişkilerin yasal ve yapısal çerçevesini güçlendirmeye yönelik pratik adımlar üzerinde anlaştığı bildirilen açıklamada, Cezayir-Suudi Yüksek Koordinasyon Konseyi'nin kurulması ile ekonomik alanda gelecek vadeden işbirliği ve ortaklık fırsatlarını keşfetmek ve somutlaştırmak için karşılıklı resmi ziyaretlerin teşvik edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Attaf ile Bin Ferhan'ın Mağrip Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ile Sudan, Yemen, Libya, Suriye ve Lübnan'daki krizin sonlandırılmasına ilişkin çabalara da değindikleri paylaşılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenecek Arap Birliği Zirvesi öncesi Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve bu ilişkilerin önündeki engellerin kaldırılması yönünde mutabakat sağlandığı belirtildi.

Tarafların, Cezayir-Suudi Arabistan ilişkilerinin güçlendirilmesi ve her alanda geliştirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırma kararı aldıkları ifade edilen açıklamada, iki ülkenin Filistin davası başta olmak üzere Arap dünyasındaki sorunların savunulması ve çözülmesi noktasında ortak hareket etme konusunda mutabık olduğu vurgulandı.

Sürpriz bir şekilde pazartesi günü akşam Cezayir'e gelen Bin Ferhan, daha önce Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından kabul edilmişti.