Cezayir Dışişleri Bakanı, Bağdat'ta Iraklı mevkidaşıyla görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, resmi ziyarette bulunduğu Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasında birçok alanda iş birliğine vurgu yapıldı.

Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, iki ülkenin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yaşanan gıda güvenliği krizinin aşılması için çalışacağını belirtti.

Dünyayı etkileyen krizle ilgili Moskova ve Kiev yönetimleriyle görüştüklerini bildiren Hüseyin, Cezayirli mevkidaşıyla da bu krizin aşılması için iki ülkede atılacak adımları ele aldıklarını aktardı.

Hüseyin, Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra'nın Bağdat ziyaretini "önemli" olarak değerlendirirken, iki ülkenin enerji, ekonomi ve birçok alanda iş birliği yapmaya hazır olduğunu kaydetti.

Lamamra'dan "Irak'ın refahı ve gelişmesi için desteğe hazırız" mesajı

Cezayir Dışişleri Bakanı Lamamra da kardeş iki ülkeyi birbirine bağlayan maddi, manevi, kültürel ve tarihi geçmişin olduğuna işaret ederek, Irak'ın refahı ve gelişmesi için ülkesinin tüm desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.

Kovid-19 salgını ve Rusya-Ukrayna Savaş sonrasında dünyada önemli değişiklikler olduğunu hatırlatan Lamamra, bu süreçte iki ülkenin kendi toplumu ve dünya toplumlarına faydalı olacakları alanlarda atılacak adımların önemine vurgu yaptı.