Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem...

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda"