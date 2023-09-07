Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem...
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda"
Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda"
Kaynak: AA / Güncel