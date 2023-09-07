Haberler

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem...

Güncel Haberler

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda"

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf: "Türkiye ile Cezayir arasındaki ilişkilerin gerçekten büyük bir atılım ve gelişim içinde olduğunu söyleyebilirim, hem siyasi hem de ekonomik alanda"

Kaynak: AA / Güncel

Cezayir Türkiye Ekonomi Güncel Haberler

title