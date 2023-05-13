Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile Arap Birliği Zirvesi'ni görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Suriye'deki Esed rejimi Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad ile Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf'ın, Suriyeli mevkidaşı Mikdad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Attaf ile Mikdad'ın Suriye'nin Arap Birliğine dönüşünü ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada, 19 Mayıs'ta Suudi Arabistan'da düzenlenecek Arap Birliği'nin 32. olağan zirvesinin gündemine değinilerek, bakanların söz konusu gündemin içeriğini görüştükleri kaydedildi.

Arap Birliği, iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs'ta, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye'nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.