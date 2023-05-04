Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Libya Dışişleri Bakanı Menguş ile görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ikili ilişkilerde işbirliğini ve ortak meseleleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Libya Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş ile ikili ilişkilerde işbirliğini ve ortak meseleleri ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf'ın, iki gün sürecek resmi ziyaret kapsamında Cezayir'e gelen Libyalı mevkidaşı Menguş ile bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, Menguş'un söz konusu ziyaretinin, "Cezayir-Libya kardeşlik ilişkilerinin ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki kardeş ülke arasındaki ortak meselelere ilişkin siyasi istişare ve koordinasyonun yoğunlaştırılması" çerçevesinde gerçekleştiği vurgulandı.

Attaf ile Menguş'un, iki ülke ilişkilerini görüştüğü aktarılan açıklamada, bakanların katılımıyla bugün iki ülkenin delegasyonlarının, genişletilmiş istişare toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, daha önce yaptığı açıklamalarda, ülkesinin, uluslararası toplum tarafından tanınan Abdulhamid Dibeybe Başbakanlığındaki Libya Ulusal Hükümeti'ni desteklediğini belirtmişti.

Tebbun, Libya'da çözümün, Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde yapılacak seçimlerle sağlanacağını söylemişti.