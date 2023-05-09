Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile Sırp mevkidaşı Dacic iki ülke ilişkilerini görüştü

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic ile iki ülke ilişkilerini ele aldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Attaf'ın, Sırp mevkidaşı Dacic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, Attaf ile Dacic'in iki ülke arasındaki ilişkileri ve bu ilişkilerin geliştirilmesinin yollarını görüştüğü aktarıldı.

Görüşmede ayrıca, Cezayir ile Sırbistan arasındaki tarihsel bağlar çerçevesinde bu ilişkilerin güçlendirilmesinin öneminin vurgulandığı ifade edildi.

Bakanların, uluslararası ilişkilerdeki mevcut gerilimler ve bunun sonucunda ortaya çıkan kutuplaşma ışığında Bağlantısızlar Hareketi'nin ilkelerine ve rolüne bağlılıklarını yeniden teyit ettikleri aktarılan açıklamada, bölgesel ve uluslararası meseleler ile ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, Attaf ile Dacic'in, dün Cezayir'de, Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Goran Aleksic ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani başkanlıklarında düzenlenen İkinci Dönem Cezayir-Sırbistan Siyasi İstişareler Toplantısı'nın düzenlenmesini memnuniyetle karşıladıkları belirtildi.

Bakanların, ikili işbirliği mekanizmalarını yeniden kurmak, her düzeyde karşılıklı resmi ziyaretleri yoğunlaştırmak ve Cezayir ile Sırbistan arasındaki ekonomik ve ticaret hacmini artırmak için birlikte çalışma kararlılıklarını yinelediği kaydedildi.