Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Filistin'in Bağımsızlığını Destekledi

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Filistin devletinin kurulmasının bir lütuf değil, asli bir hak ve bölgede barışın temel şartı olduğunu söyledi.

Attaf, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu toplantısında Cezayir adına konuşma yaptı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, konuşmasında Filistin'e BM'de tam üyelik verilmesi çağrısını yineleyerek, "Filistin devletinin kurulması bir lütuf değil, asli bir hak ve bölgede barışın temel şartıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etme çabası üzerinden Tel Aviv'in büyük İsrail projesi konusunda ısrarcı davrandığını belirten Attaf, bu durumun iki devletli çözüm modelini baltaladığını vurguladı.

Attaf, Filistin davasının BM'nin yaşından büyük olduğuna dikkati çekerek, zoraki göç, toprak ilhakı ve kurumların yok edilmeye çalışılmasıyla büyük bir tehlike altında olduğunun altını çizdi.