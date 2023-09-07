Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf, Fidan'la ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin artırılmasının, orta vadede 10 milyar dolar olmasının hedeflendiğini söyledi.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf, Türkiye ve Cezayir arasındaki ticaret hacminin artırılmasının, orta vadede 10 milyar dolar olmasının hedeflendiğini söyledi.

Attaf, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ziyaretini 12 bakanlıktan ve çeşitli sektörden temsilcilerle gerçekleştirdiğini belirten Attaf, bunun Türkiye-Cezayir ilişkilerinin ne kadar yakın ve derin olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un mesajını ilettiğini, Erdoğan'ın analizlerini ve görüşlerini dinlediğini vurgulayan Attaf, "Geniş bir değerlendirme sonucunda hedeflerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüm." ifadesini kullandı.

Attaf, Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin ikinci dönem toplantısının Cezayir'de yapılacağını, Türkiye'deki görüşmelerin de bu toplantıya hazırlık niteliği taşıdığını kaydetti.

Demir çelik, tekstil ve yapı gibi sektörlerde işbirliğinin önemli olduğunun altını çizen Attaf, "Cezayir-Türkiye ilişkileri, yeni alanlara da açılmaktadır. Bunlar arasında yenilenebilir enerji, madencilik, çölde tarım ve eczacılık endüstrisi bulunuyor." dedi.

Attaf, kültür, yükseköğrenim, bilimsel araştırma ve sağlık alanlarında da işbirlikleri olduğunu ifade ederek bunların ikili ilişkilerin insani boyutunu temsil ettiğini söyledi.

"Türkiye, petrol ürünleri dışında Cezayir'de yatırımı olan en büyük yabancı yatırımcıdır"

Hedefleri gerçekleştirmek için adım adım ilerlediklerini belirten Attaf, "Özellikle iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması, orta vadede 10 milyar (dolar) olması hedeflenmektedir." ifadesini kullandı.

Attaf, Türkiye'nin Afrika'daki en büyük ikinci ticaret ortağının Cezayir olduğuna dikkati çekerek "İki ülke arasındaki ticaret hacmi şu an 5 milyar dolar düzeyindedir." dedi.

Cezayir'de 6 milyarlık Türk yatırımına işaret eden Attaf, "Türkiye, petrol ürünleri dışında Cezayir'de yatırımı olan en büyük yabancı yatırımcıdır." diye konuştu.

Attaf, Türk kurumlarının Cezayir'deki çalışma alanlarının genişlediğini vurgulayarak bu sayede 30 binden fazla Cezayir vatandaşına iş imkanı sunulduğunu vurguladı.

İkili işbirliğinin yasal zemininin oluşturulmasının önemine dikkati çeken Attaf, anlaşmalarla ticaret, yatırım, enerji, eğitim ve kültür alanlarında altyapı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Attaf, Cezayir ve Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası alanlarda ortak değerler ve ilkeler çerçevesinde birleştiğini dile getirdi.

Sahra bölgesindeki anlaşmazlıkların da ele alındığını aktaran Attaf, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un bölgede barışın sağlanması için çaba harcadığını vurguladı.

Attaf, iki ülke arasındaki derin ortaklık ilişkisine işaret ederek "Türkiye ile olan tarihi, köklü ve asil ilişkilerimizin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha buradan yinelemek istiyorum." dedi.

"Askeri çözüm, burada çözüm değil"

Nijer'deki son süreçle ilgili gazetecilerin sorusunu da yanıtlayan Attaf, sorunun çözülmesi için Tebbun'un 6 maddelik önerisine işaret etti.

Attaf, sorunun çözümünde en önemli noktanın "barışın sağlanması" olduğunun altını çizerek "Askeri çözüm, burada çözüm değil." değerlendirmesinde bulundu.

Cezayir'in girişimlerinin Nijer'deki çözüm için bir konuya odaklanmadığını belirten Attaf, söz konusu çözümde hem Nijer'in hem de komşu ülkelerin çıkarlarının dikkate alındığını kaydetti.

(Bitti)