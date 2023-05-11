Cezayir'den Tunus'un Cerbe Adası'ndaki saldırıya kınama

Cezayir, Tunus'un Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında düzenlenen saldırıyı kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, " Cezayir, Kardeş Tunus'un Cerbe kentinde 9 Mayıs gecesi meydana gelen ve ikisi güvenlik görevlisi olmak üzere dört kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayını kınıyor." denildi.

Açıklamada, Cezayir'in Tunus devleti ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğuna vurgu yapılarak, gerekçesi ne olursa olsun şiddetin her türlüsünün kınandığı ve reddedildiği kaydedildi.

Cerbe Adası'ndaki Garibe Sinagogu yakınında 9 Mayıs'ta akşam saatlerinde düzenlenen silahlı saldırıda 2'si ziyaretçi, 2'si polis olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetmiş, 4'ü polis 8 kişi yaralanmıştı.

Güvenlik görevlisi olan saldırgan polis tarafından çatışma sonucu öldürülmüştü.

Cerbe Adası'ndaki sinagoga 2002'de de saldırı düzenlenmişti

Yunan, Roma gibi çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan, yüz ölçümü yaklaşık 500 kilometrekare olan Cerbe Adası'nda, Afrika'nın en eski sinagogunun yanı sıra 366 cami ve mescit bulunuyor.

Müslümanlar ve Yahudiler tarafından çeşitli isimlerle anılan ada, "Camiler Adası", "Havra Adası", "El-Garibe Adası" olarak da biliniyor. Çeşitli medeniyetlerin izlerini taşıyan adada, denizden gelecek tehlikelere karşı Müslümanlar tarafından yer altında inşa edilen mescitler ve tarihi kuleler bulunuyor. 160 bin nüfuslu adanın çoğunluğunu Müslümanlar oluştururken, 1200 civarında Tunuslu Yahudi yaşıyor.

Garibe Sinagogu'na 11 Nisan 2002'de düzenlenen likit gaz yüklü kamyonlu terör saldırısında çoğu Alman turist olmak üzere 21 kişi hayatını kaybetmişti.