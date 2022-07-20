Cezayir'den Tunus'a orman yangınlarıyla mücadele desteği Cezayir, bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için Tunus'a 2 helikopter ile 20 adet büyük tip itfaiye aracı gönderme kararı aldı. Cezayir, bazı bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele için Tunus'a 2 helikopter ile 20 adet büyük tip itfaiye aracı gönderme kararı aldı. Cezayir Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un, Tunus'un talebi üzerine orman yangınlarıyla mücadele için komşu ülkeye hava kuvvetlerine ait 2 helikopter ile 20 adet yangın söndürme aracı gönderme talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu destek ekipmanlarının birkaç saat içinde Tunus'a ulaşacağı kaydedildi. Tunus'un Akdeniz'e kıyı kenti Hammam El-Enf kentinde bulunan Bukurnin Dağı çevresindeki ormanlarda büyük yangınlar meydana geldi. Sivil savunma birimleri, salı sabahından bu yana devam eden yangını söndürmeye çalışıyor. AA / Esat Fırat - Güncel Güncel Haberler

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