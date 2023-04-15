Cezayir'den Sudan'da taraflara çatışmalara son verme çağrısı

Cezayir devleti, Arap Birliği dönem başkanlığı sıfatıyla, Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısında bulundu.

Cezayir devleti, Arap Birliği dönem başkanlığı sıfatıyla, Sudan'da ordu ile milis güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalara son verme ve anlaşmazlıkları diyalogla çözme çağrısında bulundu.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Arap Birliği'nin mevcut dönem başkanı Cezayir, Hartum'da ordu güçleri ile HDK arasında meydana gelen can ve mal kayıplarına neden olan ağır silahlı çatışmalar nedeniyle kardeş Sudan'daki gelişmeleri endişeyle takip ediyor." denildi.

Taraflara çatışmaları durdurma ve diyalogla sorunları çözme çağrısı yapılan açıklamada, "Cezayir, Sudan'daki tüm taraflara, ne kadar karmaşık olursa olsun farklılıkların üstesinden gelmek için çatışmayı durdurma ve diyalog diline öncelik verme çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Sudan halkının güvenlik ve istikrarını korumak, demokratik ve modern bir devleti inşa etmenin önemine vurgu yapılarak, tarafların halkın meşru taleplerinin karşılanması ve ülkenin menfaatleri için birlikte hareket etmesi gerektiği belirtildi.

Sudan'ın başkenti Hartum ve çeşitli şehirlerinde, bu sabah ordu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında son birkaç aydır yaşanan "sözlü atışma", iki güç arasında sıcak çatışmaya dönüşmüştü.