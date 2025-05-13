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Cezayir'den Libya'daki Çatışmalara Diyalog Çağrısı

Cezayir'den Libya'daki Çatışmalara Diyalog Çağrısı
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Cezayir, Libya'nın Trablus şehrindeki silahlı çatışmalar nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirerek, tarafları diyaloga davet etti ve anlaşmazlıkların çözümü için ulusal sorumluluk çağrısında bulundu.

Cezayir, Libya'nın başkenti Trablus'ta silahlı çatışmalardan büyük bir endişe duyduğunu belirterek, "farklılıkların çözümünde diyaloğun tek seçenek olarak benimsenmesi" çağrısında bulundu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, " Libya'nın Trablus kentinde yeniden başlayan silahlı çatışmaların büyük bir endişe ve kaygıyla takip edildiği" belirtildi.

Trablus'taki çatışmaların Libya'da kardeşler arasında can kaybına ve ülkenin kaynaklarının heba edilmesine" yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, "Cezayir, Libya'daki tüm kardeşleri, anlaşmazlıkları çözmenin tek yolu olarak diyaloga başvurma çağrısında bulunuyor." denildi.

Libya'da taraflara ulusal sorumluluk ruhuna sahip olma çağrısı yapılan açıklamada, Libya halkının çıkarlarının her türlü küçük hesap ve değerlendirmelerin üstünde tutulması gerektiği belirtildi.

Libya'da arzu edilen ve uzun zamandır beklenen çözüm adına siyasi sürecin ilerlemesi için bölünme mantığından uzak, birliğe ve iç uzlaşıya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Trablus'taki olaylar

Libya medyasında dün, Trablus'taki milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğüne ilişkin haberler yer almıştı. Ardından İstikrarı Destekleme Birimi milisleri ile Savunma Bakanlığına bağlı güçler arasında yaşanan çatışma görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı.

Libya İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara güvenlikleri için evde kalmaları çağrısında bulunmuş, Trablus Üniversitesi de eğitime ara vermişti.

Kısa süre sonra hükümetten yapılan açıklamada, Savunma Bakanlığı güçlerinin Trablus'un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı belirtilmişti. Başbakan Abdulhamid Dibeybe de ordu ve polis teşkilatı mensuplarını Trablus'ta yaşanan olaylarda devlet otoritesinin tesis edilmesindeki başarısı dolayısıyla kutlamıştı.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, hastaneye 1'i ağır olmak üzere 5 yaralı getirildiğini açıklamıştı.

İçişleri Bakanlığı, bu sabah yaptığı açıklamada, Trablus'ta güvenlik ve istikrarın sağlandığını belirterek kamu çalışanları ile tüm vatandaşlara normal hayatlarına dönmeleri çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Abbas Mimouni - Güncel
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