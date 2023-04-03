Cezayir'den küresel petrol piyasalarına 'temkinli olma' uyarısı

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Çin'den gelen olumlu işaretlere rağmen küresel petrol piyasasının koşullarının temkinli olmayı gerektirdiğini ve üretimi kısmaya yönelik gönüllü kararların piyasa istikrarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, Çin'den gelen olumlu işaretlere rağmen küresel petrol piyasasının koşullarının temkinli olmayı gerektirdiğini ve üretimi kısmaya yönelik gönüllü kararların piyasa istikrarını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Cezayir Enerji Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Arkab'ın, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi ülkelerin Ortak Bakanlar İzleme Komitesi'nin 48. Toplantısı'nda, küresel petrol piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Arkab, burada yaptığı konuşmada, "Çin'den gelen olumlu işaretlere rağmen küresel petrol piyasasının koşulları temkinli olmayı gerektiriyor." dedi.

Küresel ekonomik büyümeye ilişkin belirsizliğin petrol talebinde yavaşlamaya yol açabileceğine dikkati çeken Arkab, ticari stokların iki yılın en yüksek seviyelerine geri döndüğünü ve yeterli arzın piyasada bulunduğunu ifade etti.

Arkab, OPEC ve OPEC+ üyesi bazı ülkelerin petrol üretimini kısmaya yönelik gönüllü kararlarının piyasa istikrarını sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı dünkü haberinde, Suudi Arabistan'ın, OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde günlük petrol üretimini mayıs ayından yıl sonuna kadar 500 bin varil azaltma kararı aldığı belirtilmişti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da petrol üretimlerini şubat üretimine göre yıl sonuna kadar günlük 500 bin varil azaltacaklarını bildirmişti.

Irak 211 bin, Birleşik Arap Emirlikleri 144 bin, Kuveyt 128 bin, Kazakistan 78 bin, Cezayir 48 bin, Umman 40 bin, Gabon ise 8 bin varil kesintiye gideceğini açıklamıştı.

Bu gelişmelerle OPEC+ ülkeleri, mevcut günlük 2 milyon varillik üretim kesintisine ek olarak mayıs itibarıyla günlük yaklaşık 1,6 milyon varil kesintiye gitmiş olacak.