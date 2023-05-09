Cezayir'den İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısına kınama

Cezayir, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinlinin hayatını kaybettiği İsrail hava saldırısını şiddetle kınadı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, " Cezayir, İsrail işgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ne düzenlediği aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesine veya yaralanmasına neden olan vahşi hava saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Cezayir'in, İsrail'in başlattığı "barbarca" operasyonlar nedeniyle endişe duyduğuna dikkati çekilen açıklamada, "İşgal güçlerinin Filistin halkına yönelik bu tehlikeli gerilimi uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Cezayir'in Filistin halkına ve davasına verdiği desteğin başkenti Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulana kadar güçlü bir şekilde süreceği vurgulanırken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma da İsrail'in saldırılarını durdurmak için müdahale etme çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun sabaha karşı Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 13 Filistinli hayatını kaybetmiş, 20 Filistinli yaralanmıştı.

Saldırılarda hayatını kaybedenler arasında İslami Cihad Hareketinin askeri kadrolarından 3 kişinin de bulunduğu açıklanmıştı.