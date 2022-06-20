Cezayir'den İspanya ile turizm ilişkilerini durdurma kararı

Cezayir hükümeti ikili ilişkilerin gergin olduğu İspanya ile tüm turizm faaliyetlerinin durdurulması kararı aldı.

Cezayir Turizm Bakanlığından seyahat acentelerine gönderilen genelgede, "Ülkenin en yüksek makamlarının İspanya ile Dostluk, İş Birliği ve İyi Komşuluk Anlaşması'nı derhal askıya alma kararı bağlamında, bu ülke ile tüm çalışma ilişkilerinizi derhal durdurmanız istenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir acente işletmecisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlığın genelgesinin acente yetkililerine ulaştığını, ancak talimatın nasıl uygulanacağına dair bilgi bulunmadığını ifade etti.

İspanya, Cezayirliler için en önemli turizm destinasyonları arasında yer alıyor. Kovid-19 salgını öncesi resmi istatistiklere göre, 2019'da 100 bin Cezayirli İspanya'yı ziyaret etti.

İspanya- Cezayir arasındaki kriz

İspanya'nın Batı Sahra konusundaki tutumunu değiştirmesi Cezayir ile ilişkilerinde gerilime neden olmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Fas Kralı 6. Muhammed'e gönderdiği mektupta, Batı Sahra sorununda Fas'ın ortaya attığı özerklik planını desteklediğini açıklamış, ardından 7 Nisan'da Rabat'a giderek ilişkilerin normalleştirme sürecine girmesini sağlayan ikili anlaşmalara imza atmıştı.

Bu gelişmelerin ardından Cezayir, Madrid'deki büyükelçisini istişare için merkeze çekmişti.

İspanya Başbakanı Sanchez, 8 Haziran'da Mecliste yaptığı konuşmada da İspanya'nın Fas ile ilişkileri normalleştirmek için Batı Sahra politikasında yaptığı değişikliği savunarak, Fas'ın Batı Sahra için önerdiği planın "ciddi, inanılır ve gerçekçi temellere dayandığını, diğer yandan İspanya'nın bu bölge halkının davasından vazgeçmediğini" söylemişti.

Sanchez'in konuşmasından birkaç saat sonra Cezayir Cumhurbaşkanlığı, "İspanya Krallığı ile dostluk, iyi komşuluk ve iş birliği anlaşmasının ivedilikle askıya alındığını" duyurmuş, ardından Maliye Bakanlığı da İspanya ile dış ticaretini dondurduğunu açıklamıştı.

Batı Sahra sorunu

İspanya'nın eski sömürgesi Batı Sahra'dan 1976'da çıkmasıyla Fas bu bölgeyi topraklarına katmış ve ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında günümüze kadar devam eden sorunlar başlamıştı.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunarak Batı Sahra'da "genişletilmiş özerklik" teklif ediyor. Polisario Cephesi ise Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor ve kendi kaderini tayin için referandum çağrısında bulunuyor.