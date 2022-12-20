Cezayir'den Fas ile Polisario Cephesi'ne Batı Sahra için ön koşulsuz müzakere çağrısı

Cezayir, Batı Sahra meselesinin siyasi çözümü için Fas ile Polisario Cephesi'ne ön koşulsuz doğrudan müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Cezayir, Batı Sahra meselesinin siyasi çözümü için Fas ile Polisario Cephesi'ne ön koşulsuz doğrudan müzakerelere başlama çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Cezayir'e çalışma ziyareti gerçekleştiren Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yamada Kenji'nin, Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ammar Billani ile bir araya geldiği bildirildi.

Açıklamada, görüşmede Billani ile Yamada'nın, Cezayir ile Japonya'yı birbirine bağlayan tarihi dayanışma ve dostluk ilişkilerini takdir ettiğine vurgu yapılarak, tarafların iki ülke arasındaki çeşitli alanlarda siyasi diyalog ve işbirliğini geliştirmek için ortak çalışma arzusunu teyit ettikleri belirtildi.

İki tarafın, özellikle askıda kalan anlaşma taslaklarını tamamlama, üst düzey ziyaretleri yoğunlaştırma ve iki ülke arasındaki ilişkileri kolaylaştıran yasal çerçeveyi güçlendirme konusunda mutabık kaldığı aktarılan açıklamada, yetkililerin ayrıca güneş enerjisi, antisismik mühendislik, deniz taşımacılığı ve makine endüstrisi sektörlerinde deneyim ve bilgi alışverişi alanında işbirliğini diğer alanları da içerecek şekilde genişletme noktasında anlaştıkları kaydedildi.

Küresel ve bölgesel gelişmeler

Açıklamada, tarafların, Batı Sahra meselesi başta olmak üzere özellikle Libya, Mali ve Sahel'deki genel durumla ilgili son gelişmeler ile bölgesel ve küresel ortak kaygılara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu aktarıldı.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Billani, Cezayir'in, Libya ve Mali'deki sorunların çözümü için ortaya koyduğu diplomatik yaklaşıma işaret ederek, ülkesinin, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un liderliğinde güçlü ve etkin bir diplomasiyle bölgesel ve küresel düzlemde yerini aldığını vurguladı.

Batı Sahra sorununa da dikkati çeken Billani, Cezayir'deki kamplarda yaşayan Batı Sahralı mültecilerin ciddi gıda kriziyle karşı karşıya kaldığını belirterek, uluslararası topluma sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yaptı.

Billani, Fas ve Polisario Cephesi'nin Batı Sahra meselesinin tarafları olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Tarafların (Fas-Polisario Cephesi), Batı Sahra halkının uluslararası meşruiyete uygun olarak kendi kaderini tayin hakkını garanti altına alan, her iki tarafça kabul edilebilir bir siyasi çözüme ulaşmak için ön koşulsuz ve iyi niyetle doğrudan müzakerelere devam etmesi gerekiyor."

Japonya Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Yamada ise ülkesinin Cezayir'in Afrika'da, özellikle Sahel bölgesindeki ihtilafların çözümü noktasındaki çabalarını takdir ettiğini belirterek, Japonya'nın bu bağlamda Cezayir ile işbirliği ve deneyim alışverişinde bulunmaya istekli olduğunu aktardı.

Yamada, Batı Sahra meselesiyle ilgili olarak, ülkesinin Birleşmiş Milletler himayesinde iki taraf arasındaki müzakereler çerçevesinde siyasi bir çözümü desteklediğini vurguladı.

Açıklamada, Cezayirli ve Japon yetkililerin söz konusu görüşmede, Afrika'da barış, güvenlik ve refahın sağlanması için iki ülke arasında işbirliğini derinleştirme konusunda ortak iradelerini teyit ettikleri belirtildi.

Batı Sahra sorunu

Sakiyet'ul Hamra ve Vadi ez-Zeheb adlı iki ana bölgeden oluşan ve Fas'ın fiili egemenliği altında bulunan Batı Sahra bölgesi uzun yıllardır Fas-Cezayir-İspanya üçgeninde çözülemeyen soruna dönüşmüşken, kendisini Batı Sahra'nın "kurtuluş" hareketi olarak tanımlayan Polisario Cephesi de Batı Sahra sorunu çerçevesinde şekillenen üçgenin merkezinde yer alan ayrılıkçı hareket olarak öne çıkıyor.

Fas, Polisario Cephesi tarafından 1976'da bağımsızlığı ilan edilen eski bir İspanyol sömürgesi olan Batı Sahra sorununun çözümü için 2007'de "genişletilmiş özerkliği" önerirken, Cezayir tarafından desteklenen Polisario ise bu bölgenin kaderinin tayini için referanduma gidilmesi talebinde bulunuyor.