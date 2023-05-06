Üye Girişi
Haberi Paylaş
Cezayir'deki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor

Cezayir'deki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor

Güncel Haberler

Cezayir'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Cezayir'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Dün başlayan ve yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında yapılan oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel

14 Mayıs Türkiye Cezayir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title