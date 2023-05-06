Cezayir'deki Türk seçmenlerin oy verme işlemi sürüyor

Cezayir'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Cezayir'de, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor.

Türk seçmenler, Türkiye'nin Cezayir Büyükelçiliğinde kurulan sandıklarda oylarını kullanıyor.

Dün başlayan ve yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında yapılan oy verme işlemi, 7 Mayıs akşamına kadar sürecek.