Cezayir'deki Orman Yangınlarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 34'e Yükseldi

Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u asker olmak üzere 34'e yükseldiğini açıkladı. Yangınlar, Bicaya, Cicel ve Buyira vilayetlerinde başladı ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak büyük hasara yol açtı.