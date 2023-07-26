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Cezayir'deki Orman Yangınlarında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 34'e Yükseldi

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Cezayir İçişleri Bakanlığı, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u asker olmak üzere 34'e yükseldiğini açıkladı. Yangınlar, Bicaya, Cicel ve Buyira vilayetlerinde başladı ve şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılarak büyük hasara yol açtı.

Cezayir'de Orman Yangınları Büyük Tahribata Yol AçtıCezayir'in Bicaya vilayetinde çıkan orman yangınında yanan evi inceleyen insanlar, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

BİCAYA, 26 Temmuz (Xinhua) -- Cezayir İçişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı güncellemede, ülkenin kuzeyindeki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 10'u asker olmak üzerek 34'e yükseldiğini açıkladı.

Pazar gecesi özellikle Bicaya, Cicel ve Buyira vilayetlerinde başlayan yangınlar, şiddetli rüzgarların da etkisiyle hızla yayıldı ve büyük hasara yol açtı.

Cezayir'de Orman Yangınları Büyük Tahribata Yol AçtıCezayir'in Bicaya vilayetinde çıkan orman yangınında yanan araçlar, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Cezayir'de Orman Yangınları Büyük Tahribata Yol AçtıCezayir'in Bicaya vilayetinde çıkan orman yangınında yanan araçlar, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Cezayir'de Orman Yangınları Büyük Tahribata Yol AçtıCezayir'in Bicaya vilayetinde çıkan orman yangınında yanan araçları inceleyen insanlar, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Cezayir'de Orman Yangınları Büyük Tahribata Yol AçtıCezayir'in Bicaya vilayetinde çıkan orman yangınında yanan bir alan, 25 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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