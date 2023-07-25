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Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 34'e yükseldi

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Cezayir'de 16 eyalette süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel ve Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette devam eden yangınlarda can kaybı 34'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 asker de bulunurken, yangınlara yaklaşık 7 bin 500 itfaiyeci ile müdahale sürüyor. Yetkililer, yangınların çıkış nedenini belirlemek için adli soruşturma başlattı.

- Cezayir'deki orman yangınlarında can kaybı 34'e yükseldi

CEZAYİR - Cezayir'de 16 eyalette süren orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi.

Cezayir'de devam eden orman yangınlarında can kaybı arttı. Boumerdes, Bouira, Tizi Ouzou, Bejaia, Jijel and Skikda eyaletlerinin de içinde bulunduğu 16 eyalette devam eden yangınlarda can kaybı 34'e yükseldi. Hayatını kaybedenler arasında 10 asker de bulunurken, yangınlara yaklaşık 7 bin 500 itfaiyeci ile müdahale sürüyor. Yetkililer, yangınların çıkış nedenini belirlemek için adli soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Rabah - Güncel

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