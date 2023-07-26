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Cezayir'deki Orman Yangınları Tamamen Söndürüldü

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Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, ülkenin kuzeyindeki şehirlerde çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü duyurdu. Yangınların başladığı tarihten bu yana 34 kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir Sivil Savunma Başkanlığı, 34 kişinin ölümüne yol açan ülkenin kuzeyindeki şehirlerde çıkan orman yangınlarının tamamının söndürüldüğünü duyurdu.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Tüm orman yangınları söndürüldü, koruma ve soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Cezayir'in kuzeyindeki 11 kentte 23 Temmuz'da başlayan orman yangınlarında 34 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Sivil Savunma Başkanlığı, dün 8 şehirdeki 15 noktada orman yangınlarını söndürme çalışmalarının devam ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Esat Fırat - Güncel

Cezayir Güncel Haberler

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